Объявления по аниме, фэнтези и косплею. Бесплатно.

Посоветуйте, как сделать ахоге необычной формы? Я хочу косплеить Сулетту Меркури из Mobile Suit Gundam: the Witch from Mercury, а у нее ахоге больше среднего, к тому же он расположен под неудобным углом, так как должен начинаться ниже и выходить из-под повязки на голове. Я не уверена, что большое количество лака для волос позволит ахоге с таким углом и размером победить гравитацию и сохранить свою форму. Предполагаю, что ему нужна какая-то поддержка, чтобы удержать его?

В ответ девушка выразила мнение, что «если котята оскорбляют ваши чувства веры, то есть сомнения в её крепкости».

Тату-мастер из северной столицы выложила в интернет фотографии своих работ, в личку ей стали приходить сообщения с требованием удалить все фото по причине оскорбления чувств верующих.

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Гипермаркет объявлений Гениро – объявления по аниме

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Категория Фильмы, сериалы, музыка - в этом разделе можно размещать объявления о продаже, покупке или обмене аниме-сериалов и фильмов, как на DVD, так и в цифровом формате. Также можно предлагать или искать аудиокниги, бонусные материалы, субтитры т.д.

Раздел «Литература, комиксы, постеры» незаменим для тех, кто ищет или предлагает объявления о продаже, покупке или обмене комиксов, манги, как новой, так и б/у. Также можно предлагать или искать редкие или подписанные издания, коллекционные серии, артбуки и т.д.

Образование и обучение: в этом разделе можно размещать объявления о предложении или поиске различных образовательных и обучающих услуг, связанных с аниме, научной фантастикой и фэнтези. Например, курсы японского языка, рисования, сценаристики, критики, истории и т.д.

Сообщества и клубы: в этом разделе можно размещать объявления о создании или поиске различных сообществ и клубов, связанных с аниме, научной фантастикой и фэнтези. Например, фан-клубы, книжные клубы, ролевые игры, онлайн-чаты, форумы и т.д.

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