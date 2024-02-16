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Объявления по аниме, фэнтези и косплею. Бесплатно.

Фигурки и сувениры 17
Костюмы и реквизит 31
Услуги косплея 2
Фото и видеосъемка Работа косплеера Грим и макияж Пошив и изготовление
Литература, комиксы, постеры 2
Фильмы, сериалы, музыка 0
Игры (настолки, PC, PS, XBox) 0
Фестивали и мероприятия 0
Образование и обучение 0
Последние объявления
Костюм Алёнушка доставка из г.Москва Костюм Алёнушка доставка из г.Москва Костюм Алёнушка доставка из г.Москва Костюм Алёнушка доставка из г.Москва 4
Костюмы и реквизит
Костюм Алёнушка

4 000 руб. Торг возможен

доставка из г.Москва

7 февраля
Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2 доставка из г.Москва 9 ещё 4 фото
Костюмы и реквизит
Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2

14 800 руб.

доставка из г.Москва

5 февраля
Шлем Clone Commander Wolffee / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Wolffee / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Wolffee / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Wolffee / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Wolffee / Фаза 2 доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Wolffee / Фаза 2 доставка из г.Москва 7 ещё 2 фото
Костюмы и реквизит
Шлем Clone Commander Wolffee / Фаза 2

14 800 руб.

доставка из г.Москва

5 февраля
Шлем Darth Vader доставка из г.Москва Шлем Darth Vader доставка из г.Москва Шлем Darth Vader доставка из г.Москва Шлем Darth Vader доставка из г.Москва 4
Костюмы и реквизит
Шлем Darth Vader

23 900 руб.

доставка из г.Москва

5 февраля
Шлем Clone Commander Rex доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Rex доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Rex доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Rex доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Rex доставка из г.Москва Шлем Clone Commander Rex доставка из г.Москва 8 ещё 3 фото
Костюмы и реквизит
Шлем Clone Commander Rex

16 300 руб.

доставка из г.Москва

5 февраля
Шлем Stormtrooper доставка из г.Москва Шлем Stormtrooper доставка из г.Москва Шлем Stormtrooper доставка из г.Москва Шлем Stormtrooper доставка из г.Москва Шлем Stormtrooper доставка из г.Москва 5
Костюмы и реквизит
Шлем Stormtrooper

14 800 руб.

доставка из г.Москва

5 февраля
Маска Xiao доставка из г.Москва Маска Xiao доставка из г.Москва Маска Xiao доставка из г.Москва Маска Xiao доставка из г.Москва Маска Xiao доставка из г.Москва 5
Костюмы и реквизит
Маска Xiao

19 800 руб.

доставка из г.Москва

5 февраля
Фигурка геншин Нижний Новгород Фигурка геншин Нижний Новгород Фигурка геншин Нижний Новгород 3
Фигурки и сувениры
Фигурка геншин

Договорная

Нижний Новгород

5 февраля
Touken ranbu фигурка Mikazuki Munechika, Миказуки доставка из г.Саратов Touken ranbu фигурка Mikazuki Munechika, Миказуки доставка из г.Саратов Touken ranbu фигурка Mikazuki Munechika, Миказуки доставка из г.Саратов Touken ranbu фигурка Mikazuki Munechika, Миказуки доставка из г.Саратов Touken ranbu фигурка Mikazuki Munechika, Миказуки доставка из г.Саратов Touken ranbu фигурка Mikazuki Munechika, Миказуки доставка из г.Саратов 9 ещё 4 фото
Фигурки и сувениры
Touken ranbu фигурка Mikazuki Munechika, Миказуки

22 000 руб.

доставка из г.Саратов

31 января
Фигурка R2D2 из саги Звездные войны доставка из г.Кемерово Фигурка R2D2 из саги Звездные войны доставка из г.Кемерово Фигурка R2D2 из саги Звездные войны доставка из г.Кемерово Фигурка R2D2 из саги Звездные войны доставка из г.Кемерово 4
Фигурки и сувениры
Фигурка R2D2 из саги Звездные войны

2 000 руб.

доставка из г.Кемерово

31 января
Аниме фигурка Izaya Orihara Идзая Durarara доставка из г.Саратов Аниме фигурка Izaya Orihara Идзая Durarara доставка из г.Саратов Аниме фигурка Izaya Orihara Идзая Durarara доставка из г.Саратов Аниме фигурка Izaya Orihara Идзая Durarara доставка из г.Саратов Аниме фигурка Izaya Orihara Идзая Durarara доставка из г.Саратов Аниме фигурка Izaya Orihara Идзая Durarara доставка из г.Саратов 7 ещё 2 фото
Фигурки и сувениры
Аниме фигурка Izaya Orihara Идзая Durarara

14 500 руб.

доставка из г.Саратов

31 января
Фигурка коллекционная 1/6 Kier: First Sword of Dea доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка коллекционная 1/6 Kier: First Sword of Dea доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка коллекционная 1/6 Kier: First Sword of Dea доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка коллекционная 1/6 Kier: First Sword of Dea доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка коллекционная 1/6 Kier: First Sword of Dea доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка коллекционная 1/6 Kier: First Sword of Dea доставка из г.Санкт-Петербург 10 ещё 5 фото
Фигурки и сувениры
Фигурка коллекционная 1/6 Kier: First Sword of Dea

20 000 руб.

доставка из г.Санкт-Петербург

31 января
Аниме фигурка акриловая 15см доставка из г.Новосибирск Аниме фигурка акриловая 15см доставка из г.Новосибирск Аниме фигурка акриловая 15см доставка из г.Новосибирск Аниме фигурка акриловая 15см доставка из г.Новосибирск 4
Фигурки и сувениры
Аниме фигурка акриловая 15см

300 руб.

доставка из г.Новосибирск

31 января
Фигурка Star wars, Boba Fett, Боба Фетт доставка из г.Ростов-на-Дону Фигурка Star wars, Boba Fett, Боба Фетт доставка из г.Ростов-на-Дону Фигурка Star wars, Boba Fett, Боба Фетт доставка из г.Ростов-на-Дону Фигурка Star wars, Boba Fett, Боба Фетт доставка из г.Ростов-на-Дону 4
Фигурки и сувениры
Фигурка Star wars, Boba Fett, Боба Фетт

4 000 руб.

доставка из г.Ростов-на-Дону

31 января
Фигурка Элли из Last of Us 2 доставка из г.Ижевск Фигурка Элли из Last of Us 2 доставка из г.Ижевск Фигурка Элли из Last of Us 2 доставка из г.Ижевск Фигурка Элли из Last of Us 2 доставка из г.Ижевск Фигурка Элли из Last of Us 2 доставка из г.Ижевск Фигурка Элли из Last of Us 2 доставка из г.Ижевск 6 ещё 1 фото
Фигурки и сувениры
Фигурка Элли из Last of Us 2

10 000 руб.

доставка из г.Ижевск

31 января
Фигурка на 3д принтере тигр доставка из г.Севастополь Фигурка на 3д принтере тигр доставка из г.Севастополь Фигурка на 3д принтере тигр доставка из г.Севастополь 3
Фигурки и сувениры
Фигурка на 3д принтере тигр

300 руб.

доставка из г.Севастополь

31 января
Фигурка Chiku-rin и Funko Pop доставка из г.Москва Фигурка Chiku-rin и Funko Pop доставка из г.Москва Фигурка Chiku-rin и Funko Pop доставка из г.Москва Фигурка Chiku-rin и Funko Pop доставка из г.Москва Фигурка Chiku-rin и Funko Pop доставка из г.Москва Фигурка Chiku-rin и Funko Pop доставка из г.Москва 6 ещё 1 фото
Фигурки и сувениры
Фигурка Chiku-rin и Funko Pop

306 руб.

доставка из г.Москва

31 января
Большая фигурка Хрустальный Слон Вверх хоботом доставка из г.Москва Большая фигурка Хрустальный Слон Вверх хоботом доставка из г.Москва Большая фигурка Хрустальный Слон Вверх хоботом доставка из г.Москва 3
Фигурки и сувениры
Большая фигурка Хрустальный Слон Вверх хоботом

4 900 руб.

доставка из г.Москва

31 января
Фигурка Golden Lover Statue Boris Vallejo доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка Golden Lover Statue Boris Vallejo доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка Golden Lover Statue Boris Vallejo доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка Golden Lover Statue Boris Vallejo доставка из г.Санкт-Петербург Фигурка Golden Lover Statue Boris Vallejo доставка из г.Санкт-Петербург 5
Фигурки и сувениры
Фигурка Golden Lover Statue Boris Vallejo

40 000 руб.

доставка из г.Санкт-Петербург

31 января
Фигурка Play Arts Darth Maul 26cm доставка из г.Томск Фигурка Play Arts Darth Maul 26cm доставка из г.Томск Фигурка Play Arts Darth Maul 26cm доставка из г.Томск Фигурка Play Arts Darth Maul 26cm доставка из г.Томск Фигурка Play Arts Darth Maul 26cm доставка из г.Томск 5
Фигурки и сувениры
Фигурка Play Arts Darth Maul 26cm

3 999 руб.

доставка из г.Томск

31 января
Тематические магазины и компании
Мастерская ДЖАТ Мастерская ДЖАТ
Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2
Шлем Clone Commander Thorn / Фаза 2
14 800 руб.
Последнее в блоге
Мы ждём тебя на Dungeon Fest 24 — одном из крупнейших фестивалей настольных хардкорных игр!

Dungeon Fest – это фестиваль для единомышленников! Посети маркет, где сможешь приобрести уникальные реликвии. Испытай свои силы в НРИ-игротеке, стань свидетелем косплей-дефиле и выбери лучшего из лучших! Также тебя ждут интересные лекции. Ты сможешь поучаствовать в детективном квесте, а самые отважные сразятся в турнире по Magic: The Gathering. Заглянуть в Город Подземелья ты сможешь 24-ого февраля 2024
 

Успейте забрать свой билет

16.02.2024 в 19:52
Аниме-тян на коленях у Иисуса и котики в сочетании с храмом и крестом оскорбили православного активиста в Питере

Тату-мастер из северной столицы выложила в интернет фотографии своих работ, в личку ей стали приходить сообщения с требованием удалить все фото по причине оскорбления чувств верующих. 
 
В ответ девушка выразила мнение, что «если котята оскорбляют ваши чувства веры, то есть сомнения в её крепкости».

15.02.2024 в 18:18
Посоветуйте, как сделать ахоге необычной формы?

Посоветуйте, как сделать ахоге необычной формы? Я хочу косплеить Сулетту Меркури из Mobile Suit Gundam: the Witch from Mercury, а у нее ахоге больше среднего, к тому же он расположен под неудобным углом, так как должен начинаться ниже и выходить из-под повязки на голове. Я не уверена, что большое количество лака для волос позволит ахоге с таким углом и размером победить гравитацию и сохранить свою форму. Предполагаю, что ему нужна какая-то поддержка, чтобы удержать его?

15.02.2024 в 14:02

Гипермаркет объявлений Гениро – объявления по аниме

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*По мнению моей тян  на

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