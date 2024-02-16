Объявления по аниме, фэнтези и косплею. Бесплатно.

4 000 руб. Торг возможен
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Заглянуть в Город Подземелья ты сможешь 24-ого февраля 2024
Успейте забрать свой билет
Посоветуйте, как сделать ахоге необычной формы? Я хочу косплеить Сулетту Меркури из Mobile Suit Gundam: the Witch from Mercury, а у нее ахоге больше среднего, к тому же он расположен под неудобным углом, так как должен начинаться ниже и выходить из-под повязки на голове. Я не уверена, что большое количество лака для волос позволит ахоге с таким углом и размером победить гравитацию и сохранить свою форму. Предполагаю, что ему нужна какая-то поддержка, чтобы удержать его?
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